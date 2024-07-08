صناديق تحوط تواجه خسائر بسبب مراهنتها على تراجع سهم "تسلا"

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يواجه عدد كبير من صناديق التحوط تكبد خسائر كبيرة بسبب مراهنتهم على تراجع سهم تسلا، وذلك قبل إعلان شركة السيارات الكهربائية عن أرقام إيجابية أدت إلى ارتفاع كبير لأسهمها مؤخرا.

وأظهرت البيانات أن حوالي 18% من صناديق التحوط التي تتبعها شركة"هازلتري - Hazeltree" وعددها 500 صندوق تحوط، كان لديها مركز بيع عام على "تسلا- Tesla"بنهاية يونيو، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عام.

وكانت تسلا قد كشفت مطلع الشهر الماضي عن أرقام تسليمات الربع الثاني التي فاقت التوقعات، وذلك على الرغم من انخفاض المبيعات، وتدافع المستثمرون على أسهم الشركة، مما دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر، ومنذ بداية يونيو الماضي، ارتفع سعر سهم تسلا بنحو 40%.

وتهدد هذه الرهانات المتناقضة الآن بإثقال صناديق التحوط بالخسائر. كشفت أحدث نتائج مبيعات سيارات تسلا، والتي نُشرت في الثاني من يوليو، عن أرقام تسليمات الربع الثاني التي فاقت متوسط تقديرات المحللين، على الرغم من انخفاض المبيعات. وانقض المستثمرون على الأخبار، مما دفع أسهم الشركة إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر. منذ بداية يونيو، ارتفع سعر سهم تسلا الآن بنحو 40%.

ومن المرجح أن تشهد شركة تسلا تحسناً في هوامش ربحها، مدعومة بانخفاض تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وفقاً لما ذكره سيث غولدستين من شركة "Morningstar"، وهو أحد أفضل 3 محللين يغطون السهم في تصنيف بلومبرغ الذي يتتبع توصيات الأسعار.

وقال في مذكرة للعملاء إنه من المرجح أن تعود الشركة إلى نمو الأرباح العام المقبل. وأضاف أن كيفية تعامل تسلا مع تركيز السوق المكثف على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة سيكون أمراً أساسياً.

ويغذي هذا التطور شعوراً مستمراً بعدم اليقين بشأن كيفية التعامل مع سوق السيارات الكهربائية الأوسع، وسط بحر من الديناميكيات المتضاربة. وتستفيد الصناعة ــ وهي أحد العناصر الرئيسية في السباق العالمي للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ــ من الإعفاءات الضريبية السخية. ومع ذلك، فهي تواجه أيضاً عقبات كبيرة في شكل حروب الرسوم الجمركية وحتى سياسات الهوية، حيث يرفض بعض المستهلكين المركبات الكهربائية باعتبارها شكلاً من أشكال النقل "المستيقظ".

وفي الولايات المتحدة، قال دونالد ترامب إنه إذا أصبح رئيسا مرة أخرى بعد انتخابات نوفمبر، فسوف يلغي القوانين الحالية التي تدعم المركبات التي تعمل بالبطاريات، واصفا إياها بأنها "مجنونة". ومع ذلك، فإن ترامب هو "معجب كبير" بسيارة تسلا سايبرتراك، وفقاً لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية العملاقة.

وفي الوقت نفسه، فإن قائمة الاضطرابات الداخلية في شركة تسلا طويلة. في أبريل، طلب ماسك من الموظفين الاستعداد لتخفيضات كبيرة في الوظائف، مع تأثر وظائف المبيعات. وكانت Cybertruck، أول نموذج استهلاكي جديد لشركة تسلا منذ سنوات، بطيئة في الإنتاج.

ولهذا السبب، قرر بعض مديري صناديق التحوط أن السهم خارج الحدود تماماً. وقال فابيو بيتشي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Ambienta، حيث يشرف على 700 مليون دولار، بما في ذلك إدارة صندوق التحوط Ambienta x Alpha، إن شركة تسلا "من الصعب جداً بالنسبة لنا أن نحدد موقفها".

وقال إنه في الأساس، ليس من الواضح ما إذا كان المستثمرون يتعاملون مع "شركة كبرى لديها فريق إدارة رائع" أو ما إذا كانت "امتيازاً يواجه تحديات وتعاني من قصور في حوكمة الشركات".

ومع ذلك، "إذا فاز ترامب، فسيكون ذلك حقاً إيجابياً للغاية" بالنسبة لشركة تسلا، على الرغم من أنه "من الواضح أنه ليس أمراً رائعاً بالنسبة للمركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة بشكل عام". وقال بيتشي إن ذلك لأنه من المتوقع أن يفرض ترامب "تعريفات جمركية ضخمة على اللاعبين الصينيين"، وهو ما سيكون "مفيداً" لشركة تسلا.

أنهى المستثمرون عام 2023 معلنين أنهم من المحتمل أن يتراجعوا أكثر عن الأسهم الخضراء بشكل عام، والمركبات الكهربائية على وجه التحديد، وفقاً لمسح أجرته Bloomberg Markets Live Pulse. قال ما يقرب من ثلثي المشاركين البالغ عددهم 620 شخصاً إنهم يعتزمون الابتعاد عن قطاع السيارات الكهربائية، مع توقع ما يقرب من 60٪ أن يقوم صندوق iShares Global Clean Energy المتداول في البورصة بتوسيع تراجعه في عام 2024. وخسرت صناديق الاستثمار المتداولة 13٪ حتى الآن هذا العام. بعد انخفاضها بأكثر من 20% في 2023.

وانخفض مؤشر بلومبرغ لعائد أسعار المركبات الكهربائية، الذي يضم في عضويته شركة BYD وتسلا وريفيان أوتوموتيف، بنحو 22% حتى الآن في عام 2024. وفي الوقت نفسه، أصبحت المعادن والمعادن اللازمة لإنتاج البطاريات تحت رحمة أسواق السلع الأساسية شديدة التقلب، حيث يحاول المضاربون بانتظام تحقيق ربح سريع من التحولات في العرض والطلب. تقلب الأسعار يعني أن بعض الشركات المصنعة للبطاريات تضطر إلى التكيف مع السوق التي تتعرض فيها هوامش أرباحها لضغوط شديدة.

وعلى هذه الخلفية، تجد شركات صناعة السيارات التقليدية نفسها تحت ضغط من المساهمين لإبطاء إنفاقها الرأسمالي على السيارات الكهربائية، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك شركة بورشه. كما خسرت شركة "بولستار أوتوموتيف" البريطانية، وهي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية المتطورة، ما يقرب من 95% من قيمتها منذ فصلها عن شركة فولفو قبل عامين. وشهدت شركة "فيسكار"، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية فاخرة أخرى، تراجعاً في قيمتها بدءاً من العام الماضي وتقدمت منذ ذلك الحين بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11.