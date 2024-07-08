بنوك السعودية
"الأهلي" أول بنك سعودي يدخل سوق فورموزا التايوانية عبر إصدار سندات بـ 500 مليون دولار
الإصدار تجاوز هدف البنك الذي كان متوقعا عند 300 مليون دولار
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أصبح البنك الأهلي السعودي أول بنك سعودي يدخل أسواق فورموزا التايوانية عبر إصدار سندات "FRN" جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وبأجل خمس سنوات، ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال البنك إنه تجاوز هدف حجم الإصدار الذي كان متوقعا عند 300 مليون دولار.
وجاء التسعير عند 120 نقطة فوق "SOFR"، وهي فائدة الاقتراض بضمان سندات الخزينة الأميركية لليلة واحدة.
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