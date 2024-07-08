"عسق للبلاستيك" تعتزم طرح 750 ألف سهم و الإدراج في سوق "نمو"

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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع عسق للبلاستيك عن نية الشركة في طرح 750 ألف سهم تمثل نسبة 10.64% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
وقالت في بيان اليوم إن الشركة حصلت على موافقة شركة تداول السعودية بتاريخ 14 فبراير 2024 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 13مارس 2024 على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
وذكرت في بيان اليوم أن سعر الطرح النهائي سيتم تحديده لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وستبدأ فترة الطرح من يوم الأحد 28 يوليو 2024 وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 أغسطس 2024.
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