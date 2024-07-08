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اقتصاد الخليج

"فيتش": حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار

دول الخليج تستمر بإصدار السندات خلال العام لدعم المشاريع التنموية

دبي - العربية.نت
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تستمر الشركات والدول الخليجية في سعيها لإصدار السندات من أجل تعزيز نموها الاقتصادي، إضافة إلى زيادة إصداراتها للسندات الخضراء.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إلى أن معظم دول الخليج قطعت شوطا طويلا في تطوير أسواق الدين الخاصة بها.

وبحسب الوكالة فإن حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار، بعد أن وصلت إلى 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، من بينها نحو 40% على شكل صكوك.

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