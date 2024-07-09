استقالة "أحمد كجوك" من عضوية مجلس إدارة "طلعت مصطفى القابضة"
كان ممثلا عن شركة مصر للتأمين قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة
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قالت مجموعة طلعت مصطفي القابضة إنها تلقت خطابا من شركة مصر للتأمين بصفتها عضو بمجلس إدارة المجموعة يفيد باستقالة أحمد كجوك من تمثيله لها في عضوية مجلس إدارة طلعت مصطفي القابضة نظرا لتعيينه وزيرا للمالية.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن شركة مصر للتأمين ستوافيها لاحقا بممثلها في عضوية مجلس الإدارة.
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في وقت سابق اليوم عن تحقيق مبيعات بقيمة 340 مليار جنيه ما يعادل 7.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى 8 يوليو الجاري، منها 200 مليار جنيه أي نحو 4.2 مليار دولار من مشروع ساوث ميد فى الساحل الشمالي خلال 6 أيام عمل فقط.
ويمتد مشروع ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر تطل على شاطئ البحر المتوسط وهو مشروع عمراني متكامل.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع بنان الذي أطلقته في مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية سجل مبيعات بقيمة 40 مليار جنيه متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.
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