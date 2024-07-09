الأسهم الفرنسية تسجل أسوأ أداء في البورصات الأوروبية بسبب المخاوف السياسية
مؤشر كاك 40 الفرنسي سجل أسوأ أداء في المنطقة مع انخفاضه 1.6%
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الأسهم الفرنسية مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي أدلى بها أمام الكونغرس في وقت سابق من اليوم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9%، وهو أكبر انخفاض يومي في نحو شهر.
وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أسوأ أداء في المنطقة مع انخفاضه 1.6%، مع تقييم المستثمرين الوضع السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد، وفق "رويترز".
وقفزت الأسهم الأوروبية بنحو 7% حتى الآن في هذا العام بفضل تفاؤل المستثمرين باستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
كما يقيّم المتداولون تصريحات باول التي أدلى بها أمام الكونغرس، وقال فيها إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية وإن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وترى أسواق المال حاليا أن فرصة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول تتجاوز 70%.
وسينصب تركيز المتداولين أيضا على بيانات المؤشرين الأميركي والألماني لأسعار المستهلكين التي ستصدر يوم الخميس والتي ستعطي لمحة عن السياسة النقدية العالمية.
-
"موديز" تحذر من تخفيض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية"
رهنتها بتدهور قدرتها على تحمل تكاليف خدمة الديون مقارنة بنظيراتها في أوروبا
اقتصاد
-
مؤشرات الأسهم الهندية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق
صافي مشتريات الأجانب بلغ أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية يونيو
أسواق المال
-
خبير للعربية: إعصار "بيريل" أثر على صادرات الغاز الأميركي وليس النفط
أكد أن أوروبا تعتمد على نحو 21% من وارداتها من الغاز على الصادرات من خليج المكسيك
النشرات الاقتصادية