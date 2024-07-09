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سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لشهادة رئيس "المركزي" الأميركي

ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس وبيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأميركي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2361.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع أكثر من 1% أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2369.70 دولار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء، بحسب "رويترز".

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وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبرأيلول وخفض آخر بحلول ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو/حزيران والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.84 دولار للأنصة وزاد البلاتين 0.9% إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1% إلى 1009.93 دولار.

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