عمومية "أيان للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال 24.8% بطرح أسهم حقوق أولوية

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أيان للاستثمار في اجتماعها يوم الاثنين 8 يوليو 2024 على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 24.8% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" الثلاثاء، إن رأس المال قبل الزيادة 806.36 مليون ريال تقريبا موزعا على 80.636 مليون سهم عادي سيرتفع إلى 1.006مليار ريال تقريبا مقسم إلى 100.63مليون سهم.

وعزت سبب زيادة رأس المال إلى شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى السلام التابع لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وسداد مستحقات موردي الشركات التابعة (شركة الأحساء للخدمات الطبية و شركة السلام للخدمات الطبية) وسداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية ( شركة تابعة) للجهات التمويلية وسداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة).

وأوضحت أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق طرح 20 مليون أسهم حقوق أولوية بواقع (0.2480) حق تقريباً لكل (1) سهم،والقيمة الاسمية للسهم 10ريالات ليصبح المبلغ الإجمالي للزيادة 200 مليون ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.