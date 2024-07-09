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سيارات كهربائية

قفزة لأسهم شركة "لوسيد" بعد أرقام فصلية فاقت التوقعات لإنتاج وتسليم السيارات

أنتجت الشركة 2110 مركبة في الربع الثاني وسلمت 2394 وحدة للعملاء

دبي - العربية.نت
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سجلت أسهم شركة السيارات الكهربائية الأميركية "لوسيد" أمس الاثنين قفزة بعد أرقام فصلية فاقت التوقعات للإنتاج والتسليم.

و أنتجت الشركة 2110 مركبة في الربع الثاني وسلمت 2394 وحدة للعملاء بنمو 22% لكل منهما عن الربع الذي سبق.

يذكر أن لوسيد قالت في مايو الماضي إنها ستخفض الوظائف بإلغاء 400 وظيفة في ظل تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية،وستكتمل التخفيضات، التي تصل إلى نحو 6%من القوى العاملة في شركة صناعة السيارات، بحلول نهاية الربع الثالث.

سجلت شركة لوسيد خسائر في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 685 مليون دولار، ما يعادل 30 سنتا للسهم، مقابل خسائر بلغت 43 سنتا للسهم في الفترة المماثلة من 2023.

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