مؤشرات الأسهم الهندية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

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عاد المستثمرون العالميون إلى أسواق الأسهم الهندية، مما دفع مؤشرات الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية يونيو، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ، وهو ما جاء أعلى بكثير من أبريل ومايو.
شهدت الهند تدفق هذه الأموال نظرا لتلاشي مخاوف المستثمرين بعد الأداء غير المتوقع الذي قاده رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات في الرابع من يونيو.
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اقتصاد مصر
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