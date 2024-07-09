"سدكو كابيتال ريت" يوزع 23.37 مليون ريال أرباحا عن الربع الثاني من 2024

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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة الربع الثاني من عام 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن إجمالي الأرباح الموزعة23.37 مليون ريال، تقريبا، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.94مليون وحدةوقيمة الربح الموزع لكل وحدة0.125 ريال.

وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.44% كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وأحقية التوزيعات النقدية حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم15يوليو 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء صرف الأرباح ابتداءً من يوم 22 أغسطس 2024م.