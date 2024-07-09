مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة شي إن تقدمت بطلب لإدراج أسهمها في بورصة لندن
شركة شي إن
شركات

"شي إن" تتعهد بالاستثمار في بريطانيا وأوروبا قبيل طرح عام محتمل

الشركة تواجه انتقادات لنموذج أعمالها الذي يعتمد على الملابس الرخيصة

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة "شي إن" لتجارة الملابس بالتجزئة، إنها ستستثمر 250 مليون يورو (271 مليون دولار) على مدار خمس سنوات في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث تواجه الشركة انتقادات لنموذج أعمالها الذي يعتمد على الملابس الرخيصة والإكسسوارات من المصانع في الصين مباشرة إلى المتسوقين في جميع أنحاء العالم.

وتورد "شي إن"، التي تستعد لطرح عام أولي محتمل في لندن، بعض الملابس من مصانع في تركيا، رغم أن الغالبية العظمى من منتجاتها يصنعها حوالي 5400 مورد بشكل رئيسي في قوانغتشو في الصين.

وتتهم جمعيات النسيج وسياسيون في أوروبا "شي إن" بالتأثير سلبا على الصناعات المحلية من خلال إغراق السوق بالملابس بأسعار لا تستطيع المصانع المحلية وتجار التجزئة منافستها، ويرجع ذلك جزئيا إلى استغلالها لإعفاء ضريبي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو التي تدخل الاتحاد الأوروبي. ويطبق إعفاء ضريبي مماثل في المملكة المتحدة على الطرود التي تقل قيمتها عن 135 جنيها إسترلينيا (173 دولارا).

التايمز: "شي إن" قد لا تكون مؤهلة للإدراج في مؤشر فوتسي 100 بعد الطرح أسواق العربية 1230 شركات التايمز: "شي إن" قد لا تكون مؤهلة للإدراج في مؤشر فوتسي 100 بعد الطرح

ويناقش الاتحاد الأوروبي إلغاء هذا الإعفاء ضمن مشروع الإصلاح الجمركي الذي اقترحته المفوضية في مايو/ أيار 2023.

وقالت "شي إن" اليوم الثلاثاء إنها خصصت 50 مليون يورو "لاستثمارات محتملة في البحث والتطوير أو مرافق الإنتاج التجريبية لشي إن في أوروبا أو المملكة المتحدة"، بالإضافة إلى مبادرات لمساعدة العلامات التجارية والمصممين من المنطقة على الوصول إلى سوق أكبر من خلال سوق شي إن.

وحققت شركة "شي إن"، المشهورة ببيع قمصان بقيمة خمسة دولارات وفساتينها بعشرة دولارات، مبيعات بلغت حوالي 45 مليار دولار في عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط