ارتفاع قيمة الطرح الثانوي لأسهم "أرامكو" إلى 46.3 مليار ريال بعد تخصيص إضافي

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تم تنفيذ خيار التخصيص الإضافي على الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، حيث تم بيع 154.5 مليون سهم إضافي لترتفع قيمة الطرح من 42 مليار ريال إلى 46.3 مليار ريال.

كانت الحكومة قد قامت بمنح مدير الاستقرار السعري خيار التخصيص الإضافي أو greenshoe بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال للسهم.

وأعلنت شركة ميريل لينش-السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري في الطرح الثانوي لأسهم "أرامكو"، عن انتهاء مدة الاستقرار السعري وممارستها لخيار الشراء لحجم 154 مليون سهم إضافي، بسعر الطرح والبالغ 27.25 ريال لكل سهم.

وأوضحت "ميريل لينش" أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال الفترة المقررة، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 1.699 مليار سهم عادي، لتصل قيمة الطرح الإجمالية 46.31 مليار ريال (أي ما يعادل 12.35 مليار دولار).

وستقوم "ميريل لينش" بإعادة الأسهم التي اقترضتها من الحكومة السعودية لوضعها في الطرح، وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق السعودية اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن فترة الاستقرار السعري امتدت من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2024.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا إتمام الطرح الثانوي لـ 1.54 مليار سهم، تمثل نحو 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة.

وأوضحت "أرامكو" أن الطرح يعتبر أكبر طرح ثانوي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط، بعد الطرح الأولي للشركة عام 2019.