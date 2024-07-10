مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

الذهب يتحرك في نطاق ضيق والأنظار على قراءة التضخم في أميركا

ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق، اليوم الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2367.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2374.10 دولار، بحسب "رويترز".

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

بيع شقة بنتهاوس في مدينة نيويورك مقابل 135 مليون دولار.. الأغلى منذ 2022 الأسواق العقارية عقارات بيع شقة بنتهاوس في مدينة نيويورك مقابل 135 مليون دولار.. الأغلى منذ 2022

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1% على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2%. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1% و3.4% على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 981.37 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط