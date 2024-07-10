الذهب يتحرك في نطاق ضيق والأنظار على قراءة التضخم في أميركا

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تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق، اليوم الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2367.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2374.10 دولار، بحسب "رويترز".

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1% على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2%. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1% و3.4% على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 981.37 دولار.