أسواق المنطقة في مرمى التوترات الجيوسياسية.. والذهب والنفط يرتفعان

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تقاذفت التراجعات أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بفعل التوترات الجيوسياسية بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران.

وقالت حماس اليوم الأربعاء إن هنية اُغتيل في الساعات الأولى من صباح اليوم في إيران، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا في منطقة تشهد بالفعل توترات بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان.

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ويبدو أن الاغتيال ربما يعرقل جهود التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار. وجاء مقتل هنية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إسرائيل أنها قتلت قياديا في حزب الله تقول إنه وراء هجوم أسقط قتلى على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وانخفض مؤشر دبي 0.4% مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية 4.8 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.6% بنهاية التداولات.

وعوض مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.4% مدعوما بصعود مصرف الراجحي 0.7 %.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير، وقد يشير أيضا إلى أن خفض تكاليف الاقتراض قد يجري بحلول سبتمبر/أيلول.

وأبقى البنك سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.50% خلال العام الماضي.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر القطري بنهاية الجلسة.

وخارج الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2% بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 1.3 %.

ارتفاع أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وتتجه لتحقيق مكسب شهري على خلفية تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا ومقتل إسماعيل هنية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2416.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، وزاد قرابة 4% على أساس شهري.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 2414.80 دولار.

أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء أكثر من 2% من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد مقتل إسماعيل هنية، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار للبرميل بما يعادل 2.5% إلى 80.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينتش.

وحققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 2.07 دولار للبرميل أو 2.7% إلى 76.80 دولار للبرميل.

من جانبه، قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، إنه لا شك أن التوترات الجيوسياسية لها تأثير على أسواق المنطقة وعلى أسعار الذهب والنفط التي أخذت اتجاهاً صاعداً اليوم.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن تأثير التوترات سيكون أقل على السوق المحلية نتيجة ترقب نتائج الشركات والخفض المتوقع في أسعار الفائدة، وهي مؤثرات قد توزان بين التوترات الجيوسياسية من جانب والأخبار الإيجابية من جانب آخر، وأيضاً في ظل الدعم من النتائج الإيجابية المتوقعة من القطاع البنكي.