الين يقفز بعد قرار بنك اليابان وأداء متباين لعملات رئيسية

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وصل الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء بعدما أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرات أخرى بعدما رفعها بالفعل وكشف عن خطة لتقليص برنامجه الضخم الخاص بشراء السندات.

وارتفع الين بنحو 1.8% ما هوى بالدولار خلال اليوم لمستوى 150.05 ين لكل دولار، ولتسجل العملة اليابانية أعلى مستوى منذ مارس/آذار.

وترك أويدا الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مرات أخرى هذا العام، وقال إن البنك المركزي لا يرى أن مستوى 0.5% "حاجز رئيسي" أمام رفع أسعار الفائدة.

ورفع بنك اليابان في وقت سابق من اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% من معدل بين صفر و0.1% عقب اجتماع استمر يومين للسياسة النقدية، وأعلن أنه سيقلص مشتريات السندات الشهرية بواقع النصف تقريبا إلى 3 تريليونات ين (19.88 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026.

ويبدو أن الين يتجه إلى إنهاء شهر يوليو/تموز على مكاسب تزيد عن الـ 6%، وهي أكبر زيادة شهرية له منذ ارتفاعه 7.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدعم من تدخل الدولة وتراجع الإقبال‭ ‬على صفقات فروق أسعار الفائدة قبل قرار بنك اليابان.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو/تموز، بينما تراجع مؤشر زيادة الأسعار في قطاع الخدمات.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار بعد أن سجل التضخم الأساسي معدلا أقل من المتوقع، ما قلص بشكل كبير فرص رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6497 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن هبط 0.9% تقريبا إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 0.6480 دولار إثر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ما يعني أنه يتجه صوب خسارة شهرية بنسبة 2.5%.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0833 دولار متجها لتحقيق مكسب بنحو 1% في يوليو/تموز مدعوما بانخفاض كبير للدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.28375 دولار ويتجه لزيادة شهرية بنسبة 1.5%.

ويترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة والذي من المرجح أن يكون المحفز الرئيسي التالي لتحركات العملة. ومن المتوقع أن يثبت المركزي أسعار الفائدة لكنه سيضع الأساس لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى 104.12 نقطة ويتجه لتسجيل خسارة شهرية بنسبة 1.5%.