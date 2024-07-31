"إنفيديا" تخسر 193 مليار دولار من قيمتها السوقية.. الأسوأ منذ 3 أشهر

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خسرت شركة إنفيديا أكثر من 193 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن تراجع سهمها بأكثر من 7% يوم أمس.

وتعد خسائر سهم إنفيديا يوم أمس الأسوأ منذ 3 أشهر، لتصل خسائر السهم منذ 10 يوليو 23%.

وأدى تخارج المستثمرين من أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوعين الماضيين وسط شكوك حول ما إذا كان الإنفاق الكبير لهذه الشركات على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى أرباح كبيرة.

كانت "إنفيديا" المستفيد الأكبر من الإثارة حول الذكاء الاصطناعي، بينما كانت شركات التكنولوجيا الأخرى تنفق المليارات لطلب الرقائق من إنفيديا، والتي يُنظر إليها على أنها متقدمة كثيراً على منافسيها في بناء أشباه الموصلات الراقية. ارتفع السهم بأكثر من 400% على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين أصبحوا متشككين بعض الشيء بشأن المساهمة الفورية للذكاء الاصطناعي في زيادة أرباح الشركات، على الأقل في الأمد القريب. إذا انتشر هذا الرأي بين المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابيت، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ الطلبات الجديدة لشركة إنفيديا.

ومن المقرر أن تعلن شركة إنفيديا عن نتائج الربع الثاني في 28 أغسطس.