أسهم أوروبا تهبط أكثر من 1% وسط موجة بيع في قطاع البنوك

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أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بأكثر من 1% اليوم الخميس وسط موجة بيع لأسهم قطاع البنوك بعد أن خفض بنك سوسيتيه جنرال توقعاته لمستهدفات رئيسية في قسم التجزئة بفرنسا، علاوة على تخفيض بنك إنجلترا (البنك المركزي) لسعر الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 على انخفاض 1.2% بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 4.5%، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس/آذار 2023 حينما تأثر القطاع بانهيار كريدي سويس ومخاوف بشأن استقرار بنوك أميركية، وفقا لـ "رويترز".

وخسر سهم سوسيتيه جنرال نحو 9% بعد أن خفض البنك توقعاته للدخل الصافي المحقق من الفائدة في قطاع التجزئة الفرنسي، وهو ما طغى على نتائج الربع الثاني من العام.

وانخفض المؤشر الإيطالي الذي تهيمن عليه أسهم البنوك 2.7%، كما تراجع المؤشر الإسباني 1.9%.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاما بعد تصويت متقارب من صناع السياسات الذين انقسموا حول ما إذا كانت الضغوط التضخمية قد تراجعت بدرجة كافية.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية 1%، مع انخفاض سهم إتش.إس.بي.سي 6.5%.

وتراجع المؤشر الألماني 2.3%.