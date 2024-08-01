تباين بورصات الخليج وسط توترات الشرق الأوسط وتوقعات خفض الفائدة الأميركية

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين اليوم الخميس وسط التوترات في الشرق الأوسط عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في إيران، في حين عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية ثقة المستثمرين.

وجاء مقتل هنية بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية على العاصمة بيروت. وتثير عمليتا القتل مخاوف من تحول الحرب الدائرة منذ نحو عشرة أشهر في غزة بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط

وانخفض المؤشر السعودي 0.5% مع تراجع سهم مجموعة "التيسير" لتصنيع منتجات الألومنيوم 1.5% بحسب "رويترز".

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8% بعد إعلان الشركة تسجيل ارتفاع كبير بلغ 85% في أرباحها خلال الربع الثاني.

وصعد مؤشر دبي 0.3% مع ارتفاع بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3%.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة الليلة الماضية، لكنه فتح الباب أمام خفضها في سبتمبر/أيلول.



وتسترشد السياسة النقدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الست عادة بقرارات المركزي الأميركي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وتراجع المؤشر القطري 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 0.1% مع تراجع سهم طلعت مصطفى القابضة 1.3%.

ورفعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر اليوم الخميس أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنحو 30%، وذلك بعد أسبوع تقريبا من رفع أسعار الوقود التي انعكست على أسعار تعريفات النقل.