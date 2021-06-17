أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل ميل المركزي الأميركي صوب تشديد السياسة

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وصناعة العقاقير عقب إغلاق ضعيف لوول ستريت بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى زيادات في أسعار الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعا، بينما تألق القطاع المالي مع صعود عوائد الخزانة الأميركية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.93% إلى 29018.33 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 1963.57 نقطة.

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ونزلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة بوول ستريت الليلة الماضية بعد أن كشف المركزي الأميركي عن توقعه بأن أول زيادة لأسعار الفائدة بعد جائحة فيروس كورونا ستكون في 2023، في موعد أقرب بعام، بالنظر إلى تحسن الوضع الصحي في ظل توزيع اللقاحات المضادة للفيروس.

وانخفض سهم شركة الاستثمار في الشركات الناشئة مجموعة سوفت بنك 1.4% وساهمت بأكبر تراجع على المؤشر نيكي وتلاها سهم شركة منصة الخدمات الطبية إم.ثري الذي هوى 3.61%، وضغط سهم مجموعة سوني على توبكس بالانخفاض 2.34%.

وتقدمت أسهم شركات التأمين والبنوك، إذ ربح سهم تي أند دي هولدينجز 3.11% ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على نيكي، فيما ارتفع سهم "داي-إيتشي لايف هولدينجز" 2.54%.

وأضاف سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.18%، وربح سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.84%.

وأضاف سهم توشيبا، التي تعاني أزمة تتعلق بحوكمة الشركة، 1.26% بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس مجلس الإدارة ربما يتنحى عن منصبه بعد إجراء تغييرات في مجلس الإدارة وتعيين رئيس تنفيذي جديد.