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وول ستريت تنتعش بعد هبوط بسبب "الاتحادي"

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وول ستريت تنتعش بعد هبوط بسبب "الاتحادي"

مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 21.9 نقطة

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واشنطن - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ انتعشت أسهم القطاع المالي والطاقة بعد تصريحات تميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع الماضي دفعت المؤشر داو للأسهم القيادية والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتكبد أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ شهور.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 21.99 نقطة بما يعادل 0.07% إلى 33312.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.95 نقطة أو 0.17% إلى 4173.40 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.05 نقطة أو 0.12% إلى 14047.42 نقطة.

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