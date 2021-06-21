الإسترليني يقفز حوالي 1% بعد هبوطه الليلة الماضية

قفز الجنيه الإسترليني حوالي 1% أثناء التعاملات اليوم الاثنين متعافيا من هبوط الليلة الماضية نزل به إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف أبريل/نيسان، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي السوق بلهجة متشددة الأسبوع الماضي.

وارتفع الإسترليني خلال جلسة اليوم 0.9% عند 1.3913 دولار بعد أن هبط إلى 1.3786 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 16 أبريل/نيسان الماضي.

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وأشار البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة وينهي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات في موعد أقرب من المتوقع.

وقال محللون إن تقييما اقتصاديا أكثر تفاؤلا من بنك انجلترا المركزي، الذي يجتمع يوم الخميس القادم، قد يدفع الإسترليني لتخطي حاجز 1.40 دولار.

في مقابل العملة الأوروبية، صعد الإسترليني 0.35% إلى85.56 بنس لليورو، بعد أن أنهى يوم الجمعة أسوأ أسبوع له مقابل العملة الموحدة منذ أبريل/نيسان.