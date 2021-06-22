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صعود أسهم أوروبا وآمال التعافي ترفع البنوك وشركات التعدين

بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

صعود أسهم أوروبا وآمال التعافي ترفع البنوك وشركات التعدين

آمال التحفيز طغت على مخاوف من تشديد بنوك مركزية عالمية

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رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية اليوم الثلاثاء، إذ طغى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 بقيادة التحفيز على مخاوف من تشديد بنوك مركزية عالمية السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% خلال تعاملات اليوم وقادت المكاسب الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد ومن بينها البنوك وشركات التعدين والطاقة.

وتراجعت هذه المجموعة من الأسهم في الأسبوع الماضي في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن التضخم يرتفع أكثر من المتوقع، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد هدأت هذه المخاوف يوم الاثنين بقولها إن هناك اختلافا في الظروف بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.

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ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من المتحدثين من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتهدئة التقلبات في السوق قائلين إن رد الفعل لاجتماع الأسبوع الماضي كان مبالغا فيه.

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