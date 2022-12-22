مسؤولو "ألاميدا" يقرون بالاحتيال.. ورئيس FTX ينتظر المحاكمة

وصل الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX سام بانكمان فرايد، إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله من قبل السلطات في جزر البهاماس له بطلب أميركي.

ويواجه سام بانكمان فرايد 8 تهم جنائية، منها الاحتيال والسرقة وخداع المستثمرين وتبديد أموال المودعين حيث من المتوقع أن يمثل اليوم الخميس أمام محكمة في نيويورك في وقت سيطالب محاموه بإخراجه بكفالة.

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جاء ذلك بعد يوم من اعتراف كل من Caroline Ellison وGary Wang وهما مديران سابقان في منصة "ألاميدا" التابعة لـFTX بالتهمة الموجهة لها من قبل المدعي العام بالاحتيال، كما أكدا التعاون مع السلطات لكشف تفاصيل إفلاس FTX.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني المستثمرون في صناعة التشفير، بالفعل من "شتاء العملات المشفرة" الناجم عن انهيار "Terraform Labs" في مايو، وانهيار أكبر لبورصة العملات المشفرة FTX، التي أعلنت إفلاسها في نوفمبر. فضلاً عن إلقاء القبض على مؤسسها سام بانكمان فرايد، في جزر الباهاما هذا الأسبوع بعد أن وجه المدعون العامون الأميركيون اتهامات جنائية ضده.