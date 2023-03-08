الإنتاج الصناعي الألمانى يفوق التوقعات في أول شهر من 2023

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير الماضى،بزيادة 3.5 % عن الشهر السابق وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كان محللون توقعوا فى استطلاع رأي أجرته الوكالة زيادة شهرية للإنتاج الصناعى فى ألمانيا بنسبة 1.4%.

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