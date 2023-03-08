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من أحد المصانع في ألمانيا (أرشيفية- فرانس برس)
صورة أرشيفية من أحد المصانع فى ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الإنتاج الصناعي الألمانى يفوق التوقعات في أول شهر من 2023

سجل 3.5% نموا عن الشهر السابق

لندن - رويترز
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير الماضى،بزيادة 3.5 % عن الشهر السابق وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
كان محللون توقعوا فى استطلاع رأي أجرته الوكالة زيادة شهرية للإنتاج الصناعى فى ألمانيا بنسبة 1.4%.

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