قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن إنتاج بلاده من الغاز يقدر بـ 6700 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، يصدر منهم ما يقرب من مليار قدم، فيما يتم استهلاك 5.7 مليار قدم محليا.

وذكر أن القدرة على الإنتاج تقترب من 7.2 مليار قدم من الغاز الطبيعي، لا يتم استخراجه لعدم وجود مصادر لتصريفه، مضيفًا أن قطاع الكهرباء يستهلك 60% من إجمالي الإنتاج، المنازل والسيارات تستهلك 6% فقط، وفقا لتصريحات تلفزيونية نقلتها جريدة الشروق.

ولفت إلى أن خطة الوزارة الخاصة بالتوسع في إمداد المنازل بالغاز الطبيعي تشمل توصيله إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه خلال الستة أشهر الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 50% من الوحدات السكنية المستهدفة.

ونوه بأن الوزارة تستهدف تشغيل مصنع دمياط بالغاز الطبيعي في فبراير المقبل، وذلك لاستخدام الكميات غير المستغلة من الغاز الطبيعي في الأبار المكتشفة.