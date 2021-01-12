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البنوك العالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط خلال 2021

النفط

البنوك العالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط خلال 2021

توقعات باختراق أسعار النفط حاجز الـ 60 دولارا للبرميل في 2021

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دبي - محمد زهير السطلي

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رفعت البنوك العالمية توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي، بعد تعهّد السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي خلال الشهرين المقبلين.

يأتي هذا التفاؤل وسط التوقعات الإيجابية بتعافي الطلب على الخام في الربع الثاني من هذا العام بفعل توزيع اللقاحات وزيادة حركة السفر، ما يدفع البنوك العالمية لرفع توقعاتها لمتوسط أسعار النفط بحلول منتصف 2021.

بدوره رفع بنك UBS السويسري سعر خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل منتصف العام الحالي، معتبرا أن الخطوة السعودية بخفض الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس، ستعوّض زيادة إنتاج أوبك في يناير، وهو ما سيؤدي إلى خفض الإمدادات في النصف الأول وتسريع عملية سحب المخزونات.

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من جانبه توقع بنك Goldman sachs الأميركي أن يصل سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل في صيف 2021، في حين كان لـ Standard Chartered نظرة مخالفة، حيث توقع أن يبلغ متوسط سعر برنت خلال العام الحالي 51 دولارا للبرميل.

أما Citibank الأميركي فتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل هذا العام، مقارنة مع 54 دولارا للبرميل في التوقع السابق، بفعل استجابة أوبك+ السريعة لزيادة الإمدادات.

ورجّح Citi تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي، ليستقر بعدها متوسط السحب دون تغير عند 1.9 مليون برميل.

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