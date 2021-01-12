.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كورونا يخفض أجور ثلث العاملين بقطاع النفط

Flames emerge from flare stacks at Nahr Bin Umar oil field, as a worker wears a protective mask, following an outbreak of coronavirus, north of Basra, Iraq, March 15, 2020. (Reuters)
عامل بمنشأة نفط
النفط

كورونا يخفض أجور ثلث العاملين بقطاع النفط

مسح عالمي يظهر أن الموظفين شعروا بأمان أقل بشأن وظائفهم في عام الجائحة

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مسح عالمي يوم الثلاثاء أن واحدا من بين كل ثلاثة عمال تقريبا في قطاع النفط والغاز واجه تخفيضات في الأجور في 2020 بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار.

ولا تزال أجور عمال النفط والغاز من بين الأعلى في العالم، لكن غالبية من شملهم المسح قالوا إنهم شعروا بأمان أقل بشأن وظائفهم مقارنة بالعام السابق بعد أن أدى التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون إلى تراجع الاستثمار في القطاع.

وترتبط الأجور في القطاع ارتباطا وثيقا بأسعار النفط التي تراجعت العام الماضي مع هبوط الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام.

مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر طاقة النفط مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر

وانخفضت أجور حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع في. وقال واحد من بين كل أربعة إن أجورهم، سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، تراجعت بما يزيد على خمسة في المئة، وفقا لتقرير صادر عن شركة إيرسويفتس جلوبال إنرجي تالنت إنديكس المتخصصة في الوظائف.

وتوقع ما يقرب من 20% من العاملين بقطاع النفط والغاز انخفاضا إضافيا في أجورهم في عام 2021، وفقا للتقرير الذي شمل 16 ألف مهني في مجال الطاقة من 166 دولة.

وأظهر التقرير أن 37% فقط من عمال النفط والغاز قالوا إن أجورهم زادت في 2020، مقابل 50% في العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد