قلصت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 220 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديراتها السابقة، وتتوقع الآن زيادة قدرها 5.56 مليون برميل يوميا.

وتقول الإدارة في أحدث توقعاتها الشهرية إن الطلب العالمي على النفط في 2022 سيبلغ 101.08 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 3.31 مليون برميل يوميا عن 2021.

وذكرت معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط في 2021 مع استمرار التداعيات الاقتصادية للإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتتوقع الإدارة أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف سيهبط إلى 88.17 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 من 90.76 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 . وكان الإنتاج قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.

وإذا تحققت التوقعات، فإن 2021 سيكون المرة الأولى التي يهبط في الإنتاج لعامين متتاليين منذ 2005.

كما قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 190 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.1 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة لهبوط قدره 240 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أيضا أن الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يوميا إلى 19.51 مليون برميل يوميا في 2021 .

وهذه أيضا زيادة أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى ارتفاع قدره 1.63 مليون برميل يوميا.