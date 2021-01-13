قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن منتجي النفط يواجهون تحديات غير مسبوقة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إذ تخيم على التوقعات عوامل، منها وتيرة توزيع لقاحات كوفيد-19 والاستجابة لها.

وقال تيم جولد رئيس توقعات واستثمار إمدادات الطاقة "يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشأن ماذا يتعين فعله فيما بعد. "ليس هذا فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشرات ربما لم نكن نعتاد النظر إليها بالضرورة (مثل) مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات".

واتفقت أوبك ودول متحالفة معها مثل روسيا هذا الشهر على خفض إنتاج الخام حتى مارس آذار في مسعى للتقريب بين الإمدادات التي تشهد وفرة والطلب الذي تراجع في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في حين برامج التطعيم جارية.

ورغم أن الجائحة دفعت بعض شركات الطاقة العالمية ومراقبين إلى توقع أن الطلب العالمي على النفط اقترب من ذروة أو ربما حققها بالفعل في 2019، قال جولد إن الوكالة تخالفهم في الرأي.

وقال "كما تبدو الأمور، وتيرة التغير التي نشهدها على الجانب الهيكلي ليست كافية في نظرنا لإحداث ذروة في أي وقت قريب". وأضاف "النمو في الاقتصاد والتعافي في الاقتصاد سيعيد طلب النفط عاجلا أم آجلا إلى مستويات 2019. عشرينات هذا القرن في نظرنا هو آخر عقد قد ترى فيه زيادة طلب النفط".