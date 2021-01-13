.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الطاقة الدولية: متغيرات توزيع اللقاح تخيم على توقعات سوق النفط

102-105714-iraq-offers-oil-facilities-pre-payment-conditio_700x400
حقل نفطي
النفط

الطاقة الدولية: متغيرات توزيع اللقاح تخيم على توقعات سوق النفط

ضبابية هائلة تخيم على الخطط المستقبلية

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن منتجي النفط يواجهون تحديات غير مسبوقة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إذ تخيم على التوقعات عوامل، منها وتيرة توزيع لقاحات كوفيد-19 والاستجابة لها.

وقال تيم جولد رئيس توقعات واستثمار إمدادات الطاقة "يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشأن ماذا يتعين فعله فيما بعد. "ليس هذا فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشرات ربما لم نكن نعتاد النظر إليها بالضرورة (مثل) مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات".

واتفقت أوبك ودول متحالفة معها مثل روسيا هذا الشهر على خفض إنتاج الخام حتى مارس آذار في مسعى للتقريب بين الإمدادات التي تشهد وفرة والطلب الذي تراجع في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في حين برامج التطعيم جارية.

أسهم كارفور تقفز 14% بعد عرض استحواذ عليها بـ 20 مليار دولار أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم كارفور تقفز 14% بعد عرض استحواذ عليها بـ 20 مليار دولار

ورغم أن الجائحة دفعت بعض شركات الطاقة العالمية ومراقبين إلى توقع أن الطلب العالمي على النفط اقترب من ذروة أو ربما حققها بالفعل في 2019، قال جولد إن الوكالة تخالفهم في الرأي.

وقال "كما تبدو الأمور، وتيرة التغير التي نشهدها على الجانب الهيكلي ليست كافية في نظرنا لإحداث ذروة في أي وقت قريب". وأضاف "النمو في الاقتصاد والتعافي في الاقتصاد سيعيد طلب النفط عاجلا أم آجلا إلى مستويات 2019. عشرينات هذا القرن في نظرنا هو آخر عقد قد ترى فيه زيادة طلب النفط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد