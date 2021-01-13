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مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع

مخزونات النفط الأميركي
خزانات نفطية أميركية
النفط

مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع

وفقاً لمعهد البترول الأميركي

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يناير كانون الثاني إلى حوالي 484.5 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كان من المتوقع أن تقفز 2.7 مليون برميل.

وصعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 90 ألف برميل يوميا.

وزادت أسعار الخام الأميركي مكاسبها إلى أكثر من اثنين بالمئة في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 53.37 دولار للبرميل بعد نشر تقرير معهد البترول.

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