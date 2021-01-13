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رويترز: مشروع هيدروجين بـ 5 مليارات دولار في نيوم

ذا لاين

رويترز: مشروع هيدروجين بـ 5 مليارات دولار في نيوم

المشروع المشترك بين "إير برودكتس" و"أكوا باور" و"نيوم" يطلب مشورة "لازارد" المالية

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رويترز

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قالت مصادر إن مشروعا مشتركا يضم شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم استعان بشركة لازارد المالية لتقديم المشورة بشأن مشروع مزمع للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار في منطقة نيوم الاقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في السعودية.

وقال مصدران مطلعان إن لازارد، التي قدمت المشورة لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي في 2019، خاطبت بنوكا لقياس مدى إقبالها على المشروع.

ولم ترد لازارد وإير برودكتس أكبر شركة في العالم لإنتاج الهيدروجين ومقرها نيويورك وشركة أكوا باور السعودية لتطوير الطاقة ونيوم على طلبات للتعليق.

وفي يوليو تموز العام الماضي، قالت الشركات إن المشروع، الذي سيكون مملوكا للشركاء الثلاثة بالتساوي، سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية.

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ونيوم التي جرى الإعلان عنها في 2017 باعتبارها إحدى دعائم الخطط السعودية لتنويع موارد الاقتصاد هي مشروع تطويري فائق التكنولوجيا على البحر الأحمر تضم عدة مناطق منها منطقة صناعية ومناطق للخدمات اللوجستية ومن المتوقع إتمامها في 2025.

وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا لأسبوع عن خطط لبناء مدينة "ذا لاين" الخالية من الكربون في نيوم، بتكلفة للبنية التحتية تتراوح بين 100 مليار و200 مليار دولار.

ذا لاين
ذا لاين

زاد الإقبال على الهيدروجين باعتباره خيار الوقود النظيف في المستقبل، ويزداد الترويج له باعتباره السبيل لخفض انبعاثات الكربون من قطاعي الصناعات الثقيلة والنقل مرتفعي الانبعاثات.

وسيتكون المشروع البالغة تكلفته خمسة مليارات دولار في نيوم من مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، والذي سيستخدم الهيدروجين المنتج من محلل كهربائي يجري تشغيله بما يزيد عن أربعة غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المخزنة. ومن المقرر بدء الإنتاج في 2025.

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