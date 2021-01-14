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خام برنت فوق 56 دولاراً مع انخفاض المخزونات الأميركية

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أسعار النفط

خام برنت فوق 56 دولاراً مع انخفاض المخزونات الأميركية

زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً كبحت المكاسب

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي وبيانات قوية من الصين أظهرت ارتفاعا في الواردات، بيد أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا كبحت المكاسب.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 56.19 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 53.11 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفع 7.3% في 2020 رغم صدمة فيروس كورونا، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج لأعلى مستوياته منذ أغسطس/آب.

كما تتلقى الأسعار الدعم من حزمة سخية لتخفيف تداعيات كوفيد-19، من المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأميركي القادم جو بايدن اليوم الخميس.

لكن المخاوف بشأن تصاعد الإصابات بالفيروس وأثر ذلك على الطلب على النفط تكبح الأسعار.

وأعلنت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن أكبر قفزة في الإصابات اليومية بكوفيد-19 فيما يزيد عن عشرة أشهر إذ زادت الإصابات في إقليم هيلونغجيانغ شمال شرق البلاد لنحو ثلاثة أمثالها، مما يبرز تنامي الخطر قبل عطلة عامة رئيسية.

وأعلنت الحكومات في أنحاء أوروبا عن إجراءات عزل عام أشد وأطول أمس الأربعاء، بسبب السلالة الجديدة الأسرع انتشارا من فيروس كورونا والتي جرى رصدها في بريطانيا في الوقت الذي من غير المتوقع فيه أن تساعد عمليات التلقيح كثيرا على مدى الشهرين أو الثلاثة القادمين.

وقال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية، إن منتجي النفط يواجهون تحديا غير مسبوق لتحقيق توازن بين العرض والطلب إذ تخيم عوامل من بينها وتيرة توزيع لقاحات لكوفيد-19 والاستجابة لها على التوقعات.

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