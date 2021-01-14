أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أن سيول لم تستورد أي كميات من النفط الخام الإيراني في ديسمبر كانون الأول ولا قبل عام.

بلغ إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم 11.3 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.9 مليون طن قبل عام، حسبما أفادته الأرقام.

وفي وقت لاحق من الشهر، تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي.

وتعتبر أرقام المؤسسة مرجع الصناعة فيما يتعلق بواردات البلاد النفطية.

وعلى الرغم من نفي إيران أي علاقة لاحتجازها ناقلة نفط تابعة لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بأموالها المجمدة في سيول، كشف مسؤول كوري أمس الأربعاء أن طهران تضع تلك المسألة بندا في مفاوضات الإفراج عن الناقلة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية.

وأضاف أن مؤشرات إحراز تقدم في المفاوضات بين بلاده وطهران ضعيف جدا.

عدم تسييس القضية

أتى ذلك بعد أن دعت إيران، الاثنين، إلى عدم تسييس مسألة احتجازها للناقلة "هانكوك تشيمي"، داعية الولايات المتحدة وفرنسا إلى عدم التدخل في هذه القضية، بعد أن دعتا إلى الإفراج عن الناقلة بشكل "فوري".

وكان الحرس الثوري أعلن في الرابع من يناير، أن بحريته أوقفت "هانكوك تشيمي" بحجة "مخالفتها القوانين البيئية البحرية".

فيما طالبت سيول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين.