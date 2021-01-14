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العراق يعرض 4 ملايين برميل من خام البصرة للتحميل في فبراير

شركة تسويق النفط العراقي
شركة تسويق النفط العراقية
النفط

العراق يعرض 4 ملايين برميل من خام البصرة للتحميل في فبراير

من الخام الخفيف والمتوسط

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة- رويترز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عرضت إجمالا 4 ملايين برميل من خامي البصرة الخفيف والمتوسط عبر عطاءات فورية في 13 يناير كانون الثاني.

ويبدو إجمالي الكمية أكبر مما تشهده عادة العطاءات الفورية الشهرية لسومو في الآونة الأخيرة. وجرى عرض مليوني برميل من البصرة الخفيف للتحميل في الفترة من السابع إلى التاسع من فبراير شباط ومليوني برميل من خام البصرة المتوسط للتحميل في الفترة من 25 إلى 27 فبراير شباط.

وستُغلق العطاءات في 18 يناير كانون الثاني. وجرى عرض شحنات الخام على أساس حرية الوجهة ومسموح بإعادة بيعها. ويقول متعاملون إن عرض سومو سيضغط على السوق الفورية في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينخفض استهلاك آسيا في ظل موسم أعمال صيانة لمصافي التكرير.

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