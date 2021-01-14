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واردات الصين من النفط الخام تسجل مستوى قياسياً في 2020

مخزون - نفط - الصين
استقبلت الصين أكبر مشترٍ للنفط في العالم خلال 2020 كمية غير مسبوقة
النفط

واردات الصين من النفط الخام تسجل مستوى قياسياً في 2020

بالرغم من صدمة فيروس كورونا

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بكين/سنغافورة - رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الخميس أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 7.3% في 2020 على الرغم من صدمة فيروس كورونا في وقت سابق من العام، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.

واستقبل أكبر مشتر للنفط في العالم خلال 2020 كمية غير مسبوقة بلغت 542.4 طن من الخام في اليوم، أي ما يعادل 10.85 مليون برميل يوميا.

جاءت التدفقات القوية بعد شراء كثيف من المصافي وكذلك شركات التخزين المستقلة، وذلك في أعقاب تهاوي أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من العام، إذ استفادت من قوة الطلب المحلي مع تعافي الاقتصاد سريعا من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم، بلغت الشحنات في ديسمبر/كانون الأول 38.47 مليون طن، أو نحو 9.06 مليون برميل يوميا.

شكل ذلك انخفاضا بنحو 15% عن الفترة المماثلة في العام السابق وأيضا دون مستوى نوفمبر/تشرين الثاني البالغ 11.04 مليون برميل يوميا، وهو ما يعود لأسباب منها بلوغ شركات التكرير المستقلة الحد الأقصى لحصص الاستيراد بعد نشاط استيراد محموم في وقت سابق.

وبالنظر للمستقبل، من المتوقع زيادة الواردات من جديد بعد الإعلان عن حصص جديدة تزيد 18% عنها قبل عام في ظل الجولة الأولى من 2021.

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