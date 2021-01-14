وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: ناقشنا السلوك الإيراني الذي ينشر الدمار والخراب في المنطقة#العربية pic.twitter.com/2LnJZyJKWZ — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 14, 2021

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وروسيا تعتبر أساسية لدعم التنمية الاقتصادية للبلدين والاستقرار في العالم.

وأشار إلى أن التعاون مع "موسكو" ساهم في استقرار أسعار النفط ضمن منظومة "أوبك بلس".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالتعاون بين بلاده والسعودية في مجالات عدة من بينها الاستثمارات المتبادلة ومكافحة جائحة كورونا، وضمان استقرار أسواق النفط.

وقال: "يتم التنسيق بين صندوق الاستثمار المباشر من الطرف الروسي وصندوق الاستثمارات العامة من الطرف السعودي اللذان نجحا في إنشاء قاعدة متينة من المشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار وهما على وشك تطبيق مجموعة من المشاريع العظيمة عددها 12 مشروعا".

لافروف: نتفهم موقف #السعودية من التهديدات الإيرانية ونرحب بجهودها لإنجاح الحل السياسي في #اليمن#العربية pic.twitter.com/FeTtL5zXaL — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 14, 2021

وفي ما يتعلق باللقاح، أشار إلى أن روسيا تتعامل مع السعودية على مكافحة الجائحة، قائلا: "نحن نمهد لتسجيل اللقاح الروسي Sputnik V في المملكة ودخول اللقاح المرحلة الثالثة".

وعن سوق النفط، شدد لافروف على التعاون مع السعوديين بشأن أسعار المحروقات على عدة نطاقات، أبرزها التعاون في إطار مجموعة أوبك بلاس لضمان استقرار أسعار النفط.