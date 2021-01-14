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انفراجة للشعب السوري.. بدء ضخ كميات من البنزين إلى المحافظات

A vendor sells fuel outside tents housing internally displaced people in Atma camp, near the Syrian-Turkish border in Idlib Governorate, Syria March 15, 2016. (Reuters)
تتفاقم الأزمات الاقتصادية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري
سوريا والأسد

انفراجة للشعب السوري.. بدء ضخ كميات من البنزين إلى المحافظات

إثر عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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في ما يبدو بوادر حلحلة لأزمة الوقود وانفراجة للشعب السوري، أعلنت وزارة النفط السورية بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات إثر عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد وصول شحنات من النفط الخام، بحسب ما ورد في كالة الأنباء السورية نقلا عن وزارة النفط.

تأتي هذه الحلحلة في وقت كانت وزارة النفط السورية قد أعلنت الأسبوع الماضي تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية على تليغرام.

وتتفاقم الأزمات الاقتصادية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يوما بعد يوم، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.

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فإلى جانب الأفران تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلاً وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات، فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد.

يذكر أن أزمات الوقود والخبز بدأت التصاعد منذ مطلع سبتمبر الماضي، ما دفع حكومة النظام إلى تقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت بموجب قانون "قيصر" عقوبات واسعة، في ديسمبر الماضي، على شخصيات وشركات من النظام السوري، وشملت المصرف المركزي، إضافة إلى معاقبتها عددا من عائلة أسماء الأخرس، زوجة الأسد، وهم والدتها سحر، ووالدها فواز، وشقيقها فراس، وقريبها إياد الأخرس.

محطة وقود في سوريا
محطة وقود في سوريا

ويستهدف قانون "قيصر" معاقبة الأسد ونظامه ومختلف الشركات والأشخاص المرتبطين به المتسببين بأعمال القتل وسفك الدماء والتدمير في سوريا، من رأس النظام، إلى أي موظف في مؤسساته أو أعضاء برلمانه أو في عداد جيشه، ممن تتهمهم الإدارة الأميركية بالوقوف خلف الأزمة السورية وكذلك يعرقلون أي مسعى سلمي لإنهائها، ويتسببون بنهب وتدمير اقتصاد السوريين.

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