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تراجع قيمة صادرات الجزائر 33% في 2020 بسبب انخفاض سعر النفط

نفط الجزائر مناسبة
حقل نفط في الجزائر
اقتصاد الجزائر

تراجع قيمة صادرات الجزائر 33% في 2020 بسبب انخفاض سعر النفط

قيمة واردات السلع والخدمات انخفضت 18 % إلى 34.4 مليار دولار

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الجزائر - رويترز

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قال مسؤول كبير في وزارة التجارة الجزائرية إن قيمة إجمالي صادرات الجزائر عضو أوبك بلغت 23.8 مليار دولار في 2020، منخفضة 33 %، عن السنة السابقة بسبب تراجع أسعار النفط الخام.

تعتمد الجزائر على النفط والغاز اعتمادا كثيفا إذ يمولان 60%، من الميزانية العامة ويشكلان 94 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وأبلغ خالد بوشلاغم، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، وكالة الأنباء الجزائرية أن قيمة واردات السلع والخدمات انخفضت 18 %، إلى 34.4 مليار دولار في 2020.

تتعرض الجزائر لضغوط مالية من جائحة فيروس كورونا التي تسببت في انخفاض الطلب العالمي على النفط وهبوط الأسعار.

وفي مسعى للتأقلم مع العجز التجاري الناتج عن تدني إيرادات الطاقة، تحاول الحكومة تقليص الإنفاق على الواردات.

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