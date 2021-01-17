.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليبيا تفقد 200 ألف برميل من نفطها يوميا

مؤسسة النفط في ليبيا تجمد عوائد النفط بالمصرف الخارجي بشكل مؤقت
منشأة نفط ليبية
اقتصاد ليبيا

ليبيا تفقد 200 ألف برميل من نفطها يوميا

لإجراء صيانة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان على صفحتها على فيسبوك إن شركة الواحة خفضت إنتاجها بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل يوميا لإجراء صيانة على خط الشحن بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة.

وأضافت: "اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح - الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي أصبح في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه".

وقالت، في بيان صادر أمس إن الصيانة ستستغرق أسبوعين وإنها تنسق مع الواحة لتقليل المدة إلى فترة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام.

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، ارتفاع إنتاجها النفطي 278 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2020، ليصل إلى 25.36 مليون برميل يومياً، مقابل 25.083 مليون برميل يومياًَ في نوفمبر 2020.

وجاء ارتفاع إنتاج أوبك، بفضل زيادة إنتاج 7 دول من أعضائها بقيادة ليبيا بكمية 136 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجها النفطي إلى 1.224 مليون برميل يومياً.

وكانت السعودية، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير/شباط ومارس/آذار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد