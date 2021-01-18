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أسبوع أبوظبي للاستدامة.. "كوفيد - 19 تحول نظام الطاقة"

الطاقة المتجددة

أسبوع أبوظبي للاستدامة.. "كوفيد - 19 تحول نظام الطاقة"

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه يجب بناء تحالف عالمي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

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العربية.نت

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تنطلق اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة تحت شعار "كوفيد - 19 تحول نظام الطاقة".

ويشارك مسؤولون ووزراء ونحو 2000 شخصية من عدة جهات في الجلسات، التي ستعقدها قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة والجمعية العامة لأيرينا .

وتهدف جميعها إلى وضع الالتزامات الدولية للتنمية منخفضة الكربون والاستثمار في الطاقات المتجددة وترابط قطاعي الطاقة والرعاية الصحية لتحقيق التعافي الأخضر.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا إن 2021 هو عام التحول في قطاع الطاقة العالمي، لافتاً إلى أنه يجب على دول العالم السعي للتعافي من تبعات جائحة كوفيد 19 وإعادة بناء اقتصاداتها.

بدوره، شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه يجب بناء تحالف عالمي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مؤكدا أن الطاقة المتجددة هي الخيار الأول لاستراتيجيات إزالة الكربون.

من جانبها، نوهت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي تيريزا ريبيرا إلى أهمية التحول نحو مستقبل مستدام للطاقة لإدارة حالة الطوارئ العالمية لتغير المناخ.

وقالت إن هناك فرصا أمام الدول لإزالة الكربون من مساراتها التنموية.

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