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ألمانيا.. واردات النفط تهبط 2.8% خلال 11 شهراً

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النفط

ألمانيا.. واردات النفط تهبط 2.8% خلال 11 شهراً

مع تضرر النشاط الصناعي من جائحة كوفيد-19 والإغلاقات المرتبطة بها

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رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن واردات ألمانيا من النفط الخام في الأحد عشر شهرا الأولى من 2020 تراجعت 2.8% على أساس سنوي مع تضرر النشاط الصناعي من جائحة كوفيد-19 والإغلاقات المرتبطة بها.

وأظهرت إحصاءات أصدرها مكتب التجارة الخارجية (بي إيه إف إيه) أن أحجام النفط التي وصلت إلى ألمانيا بلغت 76.4 مليون طن في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضا من 78.6 مليون طن في الأحد عشر شهرا الأولى في 2019.

وشكلت روسيا 34.1% من إمدادات النفط إلى ألمانيا في تلك الفترة تلتها بريطانيا والنرويج، في حين بلغت مساهمة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 16%.

وجاءت الحصة المتبقية من مصادر من بينها الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن ألمانيا أنفقت 21.2 مليار يورو (25.58 مليار دولار) على واردات النفط الخام في الأحد عشر شهرا الأولى من 2020، وهو ما يقل بنسبة 36.7% عن الفترة نفسها في 2019 عندما كانت أسعار السوق أعلى كثيرا.

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