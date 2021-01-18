.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صادرات الصين من البنزين تسجل أدنى مستوى بعامين

عمال مصفاة الصين برنت نفط النفط الخام
مصفاة في الصين
النفط

صادرات الصين من البنزين تسجل أدنى مستوى بعامين

مع تراجع الطلب العالمي

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت صادرات البنزين الصينية 2.3% على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى أدنى مستوى في عامين مع تراجع الطلب العالمي على الوقود بعد أن فرضت حكومات قيودا على السفر لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك نشرت الاثنين، أن صادرات البنزين من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغت 16 مليون طن العام الماضي.

وبلغت الصادرات في ديسمبر كانون الأول 1.4 مليون طن بانخفاض 16.5% مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.

وكانت صادرات الديزل ضعيفة أيضا في 2020، إذ هبطت 7.6% على أساس سنوي إلى 19.76 مليون طن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد