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3 شركات أميركية تدرس شراء حصة في أنابيب "أرامكو"

أرامكو

3 شركات أميركية تدرس شراء حصة في أنابيب "أرامكو"

إجمالي قيمة البيع تبلغ 10 مليارات دولار

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دبي - العربية.نت

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انضمت شركة Brookfield لإدارة الأصول الأميركية، و شركة KKR & Co الأميركية إلى كبار مستثمري البنية التحتية الذين يعتزمون شراء حصة بخطوط أنابيب نفط أرامكو السعودية بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ونقلت الوكالة أن شركة Apollo Global Management الأميركية تدرس أيضاً ما إذا كانت ستقدم عرضاً لشراء جزء من الحصة المطروحة التي قد توفر مبلغا لشركة أرامكو يقدر بنحو عشرة مليارات دولار .

ومن المتوقع أن تجذب عملية البيع أيضاً اهتمام صناديق الاستثمار الصينية.

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وفي الشهر الماضي قالت مصادر إن شركة أرامكو تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن "أرامكو" عينت شركة موليس "Moelis" لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على "سابك" التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار.

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