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برنت دون 55 دولارا للبرميل بعد زيادة مفاجئة بمخزونات أميركا

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حقل نفطي
أسعار النفط

برنت دون 55 دولارا للبرميل بعد زيادة مفاجئة بمخزونات أميركا

تراجع بأكثر من 2%

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط بنسب جاوزت 2% خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية تجددت معها المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 2.21% إلى 54.84 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو 2.5% لتصل إلى 51.81 دولار للبرميل.

وفي ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.2 مليون برميل.

وتصدر بيانات المخزون الرسمية يوم الجمعة، متأخرة يومين بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج ومراسم تنصيب بايدن.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "ننتظر تقرير المخزونات.. السوق تنتظر لمعرفة كيف ستكون المخزونات غدا والتحفيز المنتظر."

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