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سوميتومو اليابانية تتوقف عن الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة

بئر نفطي
بئر نفطي
النفط

سوميتومو اليابانية تتوقف عن الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة

ستركز على الطاقة المتجددة

متابع الغاء المتابعة

طوكيو  - رويترز

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قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليوم الأحد، إن مجموعة سوميتومو اليابانية للتجارة ستتوقف عن الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة في إطار تحول عن أعمال الوقود الأحفوري وسط مساع عالمية للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

تأتي الخطوة في وقت تقلص فيه شركات التعدين العالمية ودور التجارة اليابانية انكشافها على مشاريع الفحم، شاملة أعمال التعدين وتوليد الكهرباء منه بهدف احتواء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكبح تغير المناخ.

وقالت دور التجارة اليابانية الرئيسية إنها ستتوقف عن الاستثمار في مشاريع جديدة لتطوير مناجم الفحم الحراري أو بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها شركة تجارة يابانية عدم الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة، حسبما ذكرته نيكي.

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وأضافت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، أن سوميتومو لن تشارك في عطاءات مشاريع النفط الجديدة، لكنها ستواصل مشاريعها النفطية القائمة مثل تلك التي في بحر الشمال.

وتابعت نيكي أنه على صعيد الطاقة والموارد الطبيعية، ستركز سوميتومو إدارتها للموارد على الطاقة المتجددة مثل مزارع الرياح البحرية والمعادن الصناعية، كالنحاس والنيكل المستخدمين في السيارات الكهربائية.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع سوميتومو للحصول على تعليق.

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