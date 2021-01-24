يخطط العراق لخفض إنتاج النفط في يناير وفبراير لتعويض خرق حصته في اتفاق "أوبك +" العام الماضي.

وسيضخ ثاني أكبر منتج في أوبك حوالي 3.6 مليون برميل يوميا على مدى شهرين، وفقا لنائب رئيس شركة سومو، مسوق النفط الحكومي، علي نزار مقابل نحو 3.85 مليون في ديسمبر، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال نزار، إن الصادرات بما في ذلك تلك القادمة من إقليم كردستان الشمالي شبه المستقل، ستزيد قليلاً عن 3 ملايين برميل يومياً خلال هذه الفترة. وكان الرقم للشهر الماضي ما يقرب من 3.3 مليون.

وأضاف، أن قدرة بغداد على تحقيق هذه الأهداف تعتمد على ما إذا كانت حكومة إقليم كردستان توافق على خفض الإمدادات من الحقول الخاضعة لسيطرتها.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاءها "أوبك +"، في أبريل على خفض الإنتاج ودعم أسعار النفط التي تضرر بسبب انتشار فيروس كورونا. وانتقدت السعودية العراق وأعضاء آخرين بما في ذلك نيجيريا لتجاوزهم حدودهم في عدة مناسبات ودعتهم إلى إجراء تخفيضات تعويضية.

وقال نزار إن العراق لا يزال ملتزماً باتفاق أوبك + الذي يستمر حتى العام المقبل.

متابعة السعودية

ويأتي قرار العراق بضخ كميات أقل من النفط في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السعودية في وقت سابق هذا الشهر.

حيث أن مع استمرار تفشي الفيروس، قالت المملكة إنها ستخفض الإنتاج في فبراير ومارس بمقدار مليون برميل يومياً، وهي خطوة مفاجئة تسببت في ارتفاع أسعار النفط.

وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن العراق يبيع بالفعل نفطا أقل. تراجعت الصادرات إلى ما يزيد قليلاً عن 3 ملايين برميل يومياً في أول 15 يوماً من شهر يناير.

تضاعف خام برنت القياسي ثلاث مرات تقريباً إلى حوالي 55 دولاراً للبرميل منذ أن بدأت أوبك + في تقييد الإمدادات. لكنها لا تزال أقل بكثير مما يحتاجه العراق لتحقيق التوازن في ميزانيته وتعزيز اقتصاده، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12% في عام 2020، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك بموجب حصة الإنتاج.

التخزين في آسيا

يدرس العراق ما إذا كان سيبني أو يستخدم مرافق تخزين النفط في آسيا للحد من مخاطر عدم قدرته على إرسال النفط الخام إلى عملائه الرئيسيين، وفقاً لنزار. وتخزن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالفعل بعض مخزون النفط الخام في اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

يجب أن يمر معظم نفط العراق عبر مضيق هرمز. واستهدفت القوات الإيرانية ناقلات عابرة للنقطة الخانقة عدة مرات منذ أوائل 2019 وهددت في الماضي بعرقلة ذلك.

وقال نزار إن العراق يخطط لتصدير ما معدله 1.1 مليون برميل يوميا من الدرجة المتوسطة الجديدة في البصرة. تم شحن الشحنة الأولى هذا الشهر.

وفي سياق متصل، قال نزار إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم توقع بعد على صفقة توريد بمليارات الدولارات مع شركة زينهوا أويل الصينية. وبموجب الشروط، ستقوم سومو بتوريد ما يقرب من 130 ألف برميل يومياً من النفط الخام لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع زينهوا للسنة الأولى مقدماً.