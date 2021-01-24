.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليبيا تعيد فتح خط أنابيب النفط لأكبر ميناء بعد إصلاح التسرب

خط أنابيب
خط أنابيب
النفط

ليبيا تعيد فتح خط أنابيب النفط لأكبر ميناء بعد إصلاح التسرب

300 ألف برميل تعود للإنتاج خلال يومين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعادت ليبيا تشغيل خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير لها، بعد توقف أدى إلى انخفاض إنتاج العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى أدنى مستوى في شهرين.

وقالت شركة الواحة للنفط، التي تدير ميناء السدر الشرقي، في بيان، إنه تم إصلاح الوصلة التي يبلغ قطرها 32 بوصة واستئناف الضخ. ويمهد ذلك الطريق لعودة 200 ألف برميل يوميا توقفت عن التدفق بعد أن أغلقت الشركة خط الأنابيب لإصلاح التسريبات، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت الواحة، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الوطنية، تضخ 98 ألف برميل يومياً يوم السبت قبل إعادة تشغيل خط الأنابيب. ومن المتوقع أن تعود إلى مستواها اليومي الطبيعي البالغ 300 ألف برميل في غضون يومين، بحسب مصدر مطلع.

بعد الحظر الاقتصادي.. فنزويلا تطرق باب اقتصاد أميركا وبايدن بعد الحظر الاقتصادي.. فنزويلا تطرق باب "بايدن" ومادورو يبادر

وارتفع إنتاج النفط الخام الليبي إلى ما يقرب من 1.25 مليون برميل يومياً في بداية هذا الشهر من لا شيء تقريباً في سبتمبر، وذلك بفضل السلام المؤقت بين الفصائل الرئيسية في الحرب الأهلية. تضخ ليبيا نحو ثلاثة أرباع ما تضخه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي وأدت إلى الانهيار السياسي والاقتصادي للبلاد.

وتكافح الشركة لإصلاح حقول النفط وخزانات التخزين ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب والموانئ. وقد تضرر البعض من الصراع، في حين أن البعض الآخر يتآكل بسبب الإهمال.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأسبوع الماضي إن بلاده تسعى للحصول على تمويل من شركات طاقة أجنبية تعمل في ليبيا للمساعدة في إصلاح منشآت النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد