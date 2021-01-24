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ليبيا.. وقف التصدير بمنطقة الهلال النفطي لتأخر الرواتب

مؤسسة النفط في ليبيا تجمد عوائد النفط بالمصرف الخارجي بشكل مؤقت
منشأة نفط ليبية
النفط

ليبيا.. وقف التصدير بمنطقة الهلال النفطي لتأخر الرواتب

البلاد تفقد 92% من إيراد النفط السنوي

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوقف جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، اليوم الأحد تصدير النفط الخام من منطقة الهلال النفطي لتأخر الرواتب بحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92% العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

وأوضح البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.

عانت ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي، للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.

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