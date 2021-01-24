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منار للطاقة: استراتيجية النفط للمدى البعيد تواجه صعوبات

النفط

منار للطاقة: استراتيجية النفط للمدى البعيد تواجه صعوبات

الدور السعودي واضح باستقرار السوق.. ماذا عن الدورين الروسي والأميركي؟

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العربية.نت

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أكد العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، في مقابلة مع "العربية" أن الأسئلة مطروحة حول استراتيجية بعيدة المدى للنفط بأكثر مما تقدمه منظومة تحالف أوبك+.

وأضاف الطائي أن السعودية قدمت ماعليها، لكن الدور الروسي في تحالف أوبك+ يأتي أقل درجة، ثم إن دور الولايات المتحدة غائب في هذه المنظومة الدولية.

بدوره قال بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، إن الخطوات الأولى التي اتخذها الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وإدارته على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تدعم الاتجاه الصعودي لأسعار النفط خلال العامين الجاري والمقبل مع توجهات بالتركيز على الإنفاق السخي لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة تبعات جائحة كورونا.

وأضاف التقرير، الذي نشرت وكالة بلومبرغ مقتطفات منه، أن مؤشرات على عدم تسرع الإدارة الأميركية الجديدة في رفع العقوبات على إيران، إضافة إلى القيود المفروضة على شركات النفط الصخري في أميركا الشمالية كلها عوامل من شأنها أن تدعم أسعار الخامات خلال الفترة المقبلة.

وتتخذ أسعار النفط مسارا صعوديا بالفترة الأخيرة مع بدء دول العالم في تطعيم مواطنيها ضد كوفيد 19 ما من شأنه أن يدعم الطلب مرة أخرى على الخامات، وهو ما دفع الأسعار لذروتها في عدة أشهر، إضافة إلى آمال أخرى متعلقة بتعافي الطلب من حزم التحفيز الضخمة والتي من شأنها أيضا أن تدعم صعود الأسعار.

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